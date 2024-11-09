Хорнер отметил психологическую стойкость Ферстаппена

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Бразилии был очень воодушевлён, и что он давно не видел своего гонщика таим радостным.

«Вы знаете, он не тот гонщик, который нуждается в обнимашках. Он справляется с этим всем сам. У него огромная психологическая устойчивость, и в этом его сила. Но все заметили, как много это для него значило.

Не думаю, что ранее видел его таким воодушевлённым на подиуме… Не помню, когда это было в последний раз, так что для него это имело огромное значение.

И я действительно считаю, что мы стали свидетелями одного из величайших выступлений в истории Формулы-1», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

После победы на трассе «Интерлагос» Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. На счету Макса 393 очка, у Норриса — 331. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 593 очка, у итальянской команды «Феррари» — 557 очков, а у «Ред Булл» — 544.