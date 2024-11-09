В США представили полицейскую версию Tesla Model S Plaid

В рамках американской автомобильной выставки SEMA компания Unplugged Peformance представила подготовленный силами её подразделения UP.FIT электромобиль Tesla Model S Plaid, предназначенный для полиции.

UP.FIT Tesla Model S Plaid Pursuit Фото: Unplugged Peformance

Автомобиль получил название UP.FIT Tesla Model S Plaid Pursuit и поступит в распоряжение офиса шерифа округа Лос-Анджелес. Для этого проекта в UP.FIT заменили электропроводку, чтобы встроить в лобовое стекло мигающие огни, а также установили на автомобиль улучшенные тормоза и лёгкие колёсные диски. По данным создателей, UP.FIT Tesla Model S Plaid Pursuit достигает 60 миль в час (97 км/ч) за 1,99 секунды, а запас хода автомобиля составляет 345 миль (555 км).

UP.FIT Tesla Model S Plaid Pursuit Фото: Unplugged Peformance

Напомним, ранее в UP.FIT представили Up.Fit Cybertruck Next-Gen Patrol — первый полицейский вариант электропикапа Tesla Cybertruck.