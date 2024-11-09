Боттас показал, как проплыл дома 3,8 км, проехал 180 км и пробежал 42 км

Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас опубликовал на странице в соцсетях забавное видео, как он занимается дома триатлоном.

Отметим, что в октябре Валттери Боттас принял участие в чемпионате мира по гравийному велоспорту (UCI Gravel World Championships). Выступая вместе со своей возлюбленной австралийской велогонщицей Тиффани Кромвель, гонщик «Кик-Заубера» занял 133-е место из 247 участников в возрастной категории 35-38 лет.

Накануне стало известно, что «Кик-Заубер»/«Ауди» подписал на 2025 год бразильца Габриэла Бортолето, а Боттас остался без места в Формуле-1 на следующий год. Но в последнее время появились настойчивые слухи, что Боттас близок к тому, чтобы заключить контракт с «Мерседесом» в качестве резервного гонщика. Ранее он уже выступал за немецкую команду в течение пяти сезонов.