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Бинотто ответил, насколько важную роль сыграл Алонсо в переходе Бортолето в «Кик-Заубер»

Бинотто ответил, насколько важную роль сыграл Алонсо в переходе Бортолето в «Кик-Заубер»
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Операционный и технический директор «Кик-Заубера»/«Ауди» Маттиа Бинотто ответил, сыграл ли большую роль в переходе Габриэла Бортолето в их команду Фернандо Алонсо, который, как ранее сообщалось, возможно, является одним из менеджеров молодого бразильца.

«Мой ответ очень прост: очень малую [роль], если не сказать — вообще никакой.

Я очень хорошо знаю Фернандо по нашей прошлой работе. Мы встречались в паддоке, но он никогда не влиял на это. Он ни разу не пытался по-настоящему подойти ко мне с убедительными аргументами. Меня убедил сам Габриэл, больше — ничего. Так что насчет Фернандо — нет. Да, я поговорил с ним один раз, но на самом деле очень, очень коротко», — приводит слова Бинотто Planet F1.

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