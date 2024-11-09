Седан-рекордсмен сразился в гонке с самым мощным дорожным Porsche

Электромобиль Lucid Air Sapphire, который в апреле 2024 года установил рекорд прохождения четверти мили среди серийных седанов, сразился в гонке с самой мощной моделью Porsche — электрическим Taycan Turbo GT мощностью 760 кВт (1033 л. с.). Кроме того, ранее Taycan Turbo GT стал быстрейшим Porsche по динамике разгона до 100 км/ч.

Участникам предстояло проехать четверть мили по прямой, затормозить и пройти закручивающуюся шпильку, а затем преодолеть ещё четверть мили к линии финиша. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале Edmunds Cars.

Права на видео принадлежат Edmunds Cars. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Edmunds Cars.

Напомним, у Lucid Air Sapphire ещё больше мощности — его силовая установка, состоящая из трёх электромоторов, выдаёт 920 кВт (1251 л. с.). При этом 100 км/ч этот автомобиль способен развить за 1,89 секунды.

Тем не менее в заездах, организованных Edmunds Cars, Air Sapphire достиг 60 миль в час (97 км/ч) за 2,2 секунды, уступив Porsche 0,1 секунды. Зато дистанцию в четверть мили Lucid Air Sapphire прошёл за 9,2 секунды, тогда как Porsche Taycan Turbo GT потребовалось 9,3. По итогам всей дистанции заезда впереди тоже оказался автомобиль от Lucid Cars, вернувшийся к месту старта за 28,1 секунды и опередивший электромобиль Porsche на секунду.