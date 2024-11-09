Фернандо Алонсо раскритиковал «Пирелли» за некачественные дождевые шины

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал дождевые шины компании «Пирелли», заявив, что их характеристики не соответствуют уровню Формулы-1.

«Условия [в Бразилии] были неидеальными, но у нас также нет подходящих шин для высшей категории нашего спорта. Даже когда идёт небольшой дождь, у нас всегда есть аквапланирование, всегда есть аварии… Франко [Колапинто] попал в аварию даже за машиной безопасности… Порой вы не можете даже ехать за машиной безопасности. Следует улучшить это», — приводит слова Фернандо Алонсо Planet F1.

Ранее руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола ответил на упрёки в неэффективности их дождевых шин.