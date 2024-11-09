«Опытные, мудрые головы». Уэббер похвалил пилотов «Альпин» за двойной подиум в Бразилии

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер считает, что опыт гонщиков «Альпин» — Пьера Гасли и Эстебана Окона – стал главным фактором успеха французской команды на Гран-при Бразилии, где они вдвоём попали на призовой подиум, уступив лишь лидеру чемпионата Максу Ферстаппену.

«Это было совершенно необыкновенно. Когда у вас такой длинный сезон в середине пелотона — «Хаас», младшая команда «Ред Булл», «Астон Мартин», — когда наступают эти важные дни и вы получаете большую прибыль, оказывая огромное влияние на положение в чемпионате.

Они поднялись на шестое место [в Кубке конструкторов] буквально из ниоткуда. Их две опытные, старые, мудрые головы — это очень интересно. Это они сделали эту работу. Машина хорошо подходила им, команда действовала правильно. Опыт — это важно. Знание правил — вот что важно», — приводит слова Уэббера Crash.

На недавнем Гран-при Бразилии пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли набрали 33 очка в зачет Кубка конструкторов и их команда поднялась сразу на три места, опередив «Уильямс», «РБ» и «Хаас».