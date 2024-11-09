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«Это взбесило многих людей, а ФИА плачет». Магнуссен поддержал жёсткий пилотаж Ферстаппена

«Это взбесило многих людей, а ФИА плачет». Магнуссен поддержал жёсткий пилотаж Ферстаппена
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен публично и откровенно поддержал жёсткую манеру борьбы Макса Ферстаппена, которую тот продемонстрировал в противостоянии с Ландо Норрисом на Гран-при США и Гран-при Мексики.

«Причина, по которой я считаю, что это потрясающе, в том, что это взбесило очень многих людей, они кричат и визжат, а Международная автомобильная федерация [ФИА] плачет из-за этого. Расслабьтесь», — приводит слова Магнуссена F1 Oversteer.

Отметим, Кевин Магнуссен имеет репутацию одного из самых агрессивных гонщиков в пелотоне. В сентябре он стал первым пилотом Формулы-1, который получил дисквалификацию за перебор штрафных очков, набрав 12 баллов в течение года.

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