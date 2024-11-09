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Экклстоун объяснил, в каком случае Хэмилтон должен покинуть Формулу-1

Экклстоун объяснил, в каком случае Хэмилтон должен покинуть Формулу-1
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Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и заявил, что семикратному чемпиону следует покинуть чемпионат, если его форма и результаты ослабнут.

«Ему придётся от многого отказаться в финансовом плане. Он получил крупную сделку [с «Феррари»], хотя я подозреваю, что пункты о бонусах, прописанные в его контракте, включены туда для того, чтобы сделать ему приятно, а не потому что они отражают реальность.

Если Льюис ослабнет, чего мне бы не хотелось увидеть, ему следует уйти и заняться чем-то другим, причём делать это хорошо. Теперь он сам представитель старшего поколения — и разве он не говорил [в своё время], что хочет меньше слышать о них?» — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

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