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Репортёр Blick объяснил, почему ошибочно сообщил о новом контракте Боттаса с «Кик-Заубером

Репортёр Blick объяснил, почему ошибочно сообщил о новом контракте Боттаса с «Кик-Заубером
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Авторитетный автоспортивный журналист, репортёр Blick Роже Бенуа объяснил, почему он ранее ошибочно сообщил о том, что Валттери Боттас точно останется в «Кик-Заубере» на следующий год.

«Прошло много времени, прежде чем люди в Хинвиле наконец объявили о подписании Габриэла Бортолето. Планы по организации дома престарелых для Нико Хюлькенберга (37 лет) и Валттери Боттаса (35 лет) потерпели неудачу.

Мой важный источник сказал мне в воскресенье на Гран-при Бразилии: «Извини, ответственные лица в «Ауди»/«Кик-Заубере» неправильно информировали меня! Они, очевидно, сами ничего не знали!», — написал Бенуа в своей колонке в Blick.

Накануне стало известно, что «Кик-Заубер»/«Ауди» подписал на 2025 год бразильца Габриэла Бортолето, а Боттас остался без места в Формуле-1 на следующий год. Но в последнее время появились настойчивые слухи, что Боттас близок к тому, чтобы заключить контракт с «Мерседесом» в качестве резервного гонщика. Ранее он уже выступал за немецкую команду в течение пяти сезонов.

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