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В «Мерседесе» объяснили, почему не послушали Расселла на Гран-при Бразилии

В «Мерседесе» объяснили, почему не послушали Расселла на Гран-при Бразилии
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин объяснил, почему команда на Гран-при Бразилии настояла на том, чтобы Джордж Расселл совершил пит-стоп перед моментом с красным флагом, что в итоге стоило британцу шанса побороться за победу.

«Если оглядываться назад, то большинство гонок вы бы провели иначе. Конечно, в этом случае мы бы так и сделали. Одна из ключевых вещей заключается в том, что, как только было объявлено о прекращении режима ВСК, у нас было очень, очень короткое окно, всего секунду или две, когда мы могли позволить Джорджу остаться на трассе. Но в таком случае мы теряли возможность сэкономить на времени проведения пит-стопа.

Вы можете остаться на трассе и просто сделать ставку на то, что кто-то попадёт в аварию, как это в итоге и произошло, и что они будут вынуждены вывесить красный флаг. Обычно мы стараемся не гадать, будет какой-то инцидент или нет, потому что иногда вы делаете всё правильно, иногда — нет. Если на трассе есть машина безопасности, а вы решили остаться, предполагая, что будет красный флаг, и если его не будет, то вы получаете проблемы. Для тех, кто не заехал [на пит-стоп], эта ставка сработала, и они оказались в выгодном положении», — приводит слова Шовлина Crash.

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