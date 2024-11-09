Автор книги рассказал об атмосфере в «Мерседесе» после объявления об уходе Хэмилтона

Автор новой книги «Внутри команды «Мерседес»: Жизнь на фаст-лейне» Мэтт Уайман рассказал, какой была атмосфера в немецкой команде, когда они впервые увидели Льюиса Хэмилтона после объявления о его переходе в «Феррари».

«Вскоре после этого объявления состоялась обкатка W15 в Сильверстоуне. Там вся команда впервые после объявления увидела Льюиса. Я бы сказал, что в течение примерно 30 секунд царила странная атмосфера, но как только он сел в машину, всё вернулось в обычное русло.

Люди смирились с этим, и я думаю, что они поняли его причины, которые на самом деле очень просты. Я прямо спросил его, что происходит, и он просто ответил: «Мечта каждого ребёнка, который попадает в автоспорт, — гоняться за «Феррари», и всё. Я не хотел закончить карьеру, оглянуться назад и сказать: а что если?..»

Он добавил, что знает, когда закончится его карьера. У него есть очень чёткий план на будущее. Он сказал, что для него очень важен тот факт, что он выиграл все эти гонки с «Мерседесом» и прошёл этот путь. Оставалось единственное, чего он не сделал, он просто подумал: «Я не хочу уйти, не осуществив этого», — приводит слова Уаймана RacingNews365.