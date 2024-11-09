Успехи Колапинто породили в Аргентине желание вернуть свой этап Формулы-1

Успешное выступление Франко Колапинто за «Уильямс» во второй половине сезона-2024 и перспективы его участия в следующих сезонах породили в его родной Аргентине желание вернуть в календарь свой Гран-при в 2027 или 2028 году. Об этом пишет Planet F1.

Сообщается, что на прошлой неделе в Бразилии состоялись предварительные переговоры между генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали и Сезаром Карманом, президентом Автомобильного клуба Аргентины, и министром туризма, окружающей среды и спорта Даниэлем Сиоли.

Первоначальный план заключался в возвращении этапа на автодроме Буэнос-Айреса, но Сиоли и Карман признают, что потребуется проделать большую работу, чтобы привести трассу в соответствие со стандартами Международной автомобильной федерации (ФИА); для этого будут привлечены частные инвестиции.

Они оба отметили, что появление Колапинто в Формуле-1 повысило интерес в Аргентине к этому спорту, его популярность резко возросла с тех пор, как Франко заменил в «Уильямсе» Логана Сарджента.

Ранее Аргентина 21 раз принимала Гран-при — с 1953 по 1998 год.