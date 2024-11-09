Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон — о потенциальном переходе Лоусона в «Ред Булл»: было бы неплохо подождать пару лет

Албон — о потенциальном переходе Лоусона в «Ред Булл»: было бы неплохо подождать пару лет
Аудио-версия:
Комментарии

Ранее выступавший за «Ред Булл» Алекс Албон признал, что Лиам Лоусон имеет хорошие шансы стать в следующем году напарником Макса Ферстаппена, но считает, что ему было бы неплохо потратить ещё пару лет на повышение мастерства, прежде чем перейти в австрийскую команду.

«Думаю, что Лиам находится в беспроигрышной ситуации. В худшем случае он останется в «РБ». Но у меня возникает вопрос, нужно ли так быстро идти в их главную команду, к Максу Ферстаппену? По моему опыту, было бы неплохо подождать пару лет, потратить их на то, чтобы повысить мастерство, лучше изучить своё дело.

Конечно, если есть возможность, вы должны ею воспользоваться. Я бы сказал, что между гонщиками «РБ» есть определённое трение, кто из них получит это место. Думаю, вы все это немного чувствуете, я вижу это в гонках, вижу это в их действиях», — приводит слова Албона GP Blog.

Материалы по теме
Названа причина, почему «Ред Булл» сомневается насчёт перевода Лоусона в основную команду
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android