Албон — о потенциальном переходе Лоусона в «Ред Булл»: было бы неплохо подождать пару лет

Ранее выступавший за «Ред Булл» Алекс Албон признал, что Лиам Лоусон имеет хорошие шансы стать в следующем году напарником Макса Ферстаппена, но считает, что ему было бы неплохо потратить ещё пару лет на повышение мастерства, прежде чем перейти в австрийскую команду.

«Думаю, что Лиам находится в беспроигрышной ситуации. В худшем случае он останется в «РБ». Но у меня возникает вопрос, нужно ли так быстро идти в их главную команду, к Максу Ферстаппену? По моему опыту, было бы неплохо подождать пару лет, потратить их на то, чтобы повысить мастерство, лучше изучить своё дело.

Конечно, если есть возможность, вы должны ею воспользоваться. Я бы сказал, что между гонщиками «РБ» есть определённое трение, кто из них получит это место. Думаю, вы все это немного чувствуете, я вижу это в гонках, вижу это в их действиях», — приводит слова Албона GP Blog.