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Штайнер рассказал, как Никита Мазепин и его отец убеждали «Хаас» построить новое шасси

Штайнер рассказал, как Никита Мазепин и его отец убеждали «Хаас» построить новое шасси
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как Никита Мазепин и его отец Дмитрий убеждали его в необходимости постройки нового шасси, так как считали, что прежнее является причиной слабых результатов Никиты в 2021 году.

«Я сказал ему [Мазепину-старшему]: «Не буду платить за новое шасси, потому что с ним всё в порядке». Он сказал: «Хочу новое шасси». Хорошо. Он сказал: «У меня нет проблем с оплатой». Хорошо, тогда мы покупаем одно. Это просто. Я не против, если он захочет купить одно. Я хочу сказать: он может оплатить хоть пять шасси. Пока он платит, меня это устраивает.

Так и случилось — новое шасси было оплачено. Это не будет иметь никакого значения. Но вы не можете… Зачем мне противиться? Но, как я сказал, с шасси всё было в порядке. Я это знал. У нас есть все тесты и всё такое. «Я хочу новое шасси». Хорошо, вы получаете новое шасси, если хотите купить новое шасси, если хотите заказать два новых — покупайте. Ребята с радостью их построят», — приводит слова Штайнера GP Blog.

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