Джонни Херберт объяснил, почему «Ред Булл» следует заменить Переса именно на Колапинто

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт объяснил, почему «Ред Булл» следует заменить Серхио Переса на аргентинца Франко Колапинто.

«Ходили разговоры о замене Серхио Переса, о том, что он привносит в команду в плане спонсорства, и о том, мог бы Колапинто сделать то же самое со своими аргентинскими спонсорами, и сработало бы это.

И Лиам Лоусон, и Юки Цунода хорошо делают свою работу. У «РБ» два хороших гонщика, но если посмотреть на Колапинто и на то, чего он добился в «Уильямсе», у которого не такая хорошая машина, как у «РБ», то он произвёл большее впечатление. Если прислушаться к тому, что говорят в паддоке, Колапинто — тот, кому нужно дать шанс.

Они все доказали, что обладают чистой скоростью. Юки потребовалось немного больше времени, но он закрепился в «РБ» и теперь добивается успеха, и ему просто не повезло, что он не поднялся на подиум в Бразилии. У Лиама очень хорошие квалификации, как и гоночный темп. Но я бы хотел увидеть [в «Ред Булл»] Колапинто, который, в отличие от этих двух, не имеет места, хотя более чем заслужил его.

Формула-1 не была в Аргентине с 1990-х годов, и гонка там была бы чем-то потрясающим, и присутствие Колапинто могло бы способствовать возвращению этапа. Думаю, у правительства есть план по обновлению трассы. Я знаю, что «Ред Булл» всегда смотрит на регионы, и Серхио был хорошим вариантом для них и Мексики. Возможно, это сработает и с Колапинто в Аргентине. Южная Америка — огромный рынок», — приводит слова Херберта RacingNews365.