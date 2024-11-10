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Лиам Лоусон назвал ключевой фактор, помогающий молодым пилотам адаптироваться к Формуле-1

Лиам Лоусон назвал ключевой фактор, помогающий молодым пилотам адаптироваться к Формуле-1
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Новозеландский гонщик Формулы-1 из команды «РБ» Лиам Лоусон назвал работу на симуляторе ключевым фактором, который помогает молодым пилотам адаптироваться к «Королевским гонкам».

«Я думаю, что мы не можем многого тестировать, как много лет назад. Раньше вы могли участвовать в тестах практически всегда, когда захотите, ну, знаете, у вас были тестовые машины и тому подобное. Хотя и сейчас это было бы очень и очень круто. Но, очевидно, сейчас спорт не такой.

И именно поэтому пилотирование на симуляторе и работа, которую мы выполняем за кулисами с данными и просто готовимся к гоночным уикендам… я бы сказал, что ключевое для опыта молодых пилотов — это работа на симуляторе. У каждой команды есть свой симулятор, который они разрабатывают и с которым пробуют работать.

И речь идёт о том, чтобы попытаться сделать условия как можно более реалистичным. Поэтому мы проводим долгое время в качестве резервного гонщика, даже проходя через Формулу-3 и Формулу-2, знакомимся с работой Формулы-1 и готовимся к гонкам Формулы-1. Вот почему молодых пилотов, которые сейчас приходят в «Королевские гонкие», с каждым годом становится всё больше. И по этой причине нам становится, скажем так, легче адаптироваться за рулём болида Формулы-1. Но мы проделываем очень много закулисной работы, большую часть которой люди не видят», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

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