Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас раскритиковал спортивный регламент Формулы-1 из-за лазейки в рекомендациях, которой пользуются некоторые из гонщиков.

«Там есть небольшая лазейка, через которую можно просто атаковать верхнюю точку апекса, а затем разобраться с остальными последствиями. Я думаю, что нужно провести некоторую тонкую настройку. Но, очевидно, некоторые пилоты пользуются этими рекомендациями гораздо больше, чем другие.

Я считаю, что это несправедливо, если гонщик не вписывается в поворот. Ты должен всегда держать ситуацию под контролем. Это просто не является частью честных гонок. Некоторые гонщики всё ещё пользуются некоторым уважением. Все знают, что такое честные гонки и что мы делаем. Но, как я убедился недавно, на самом деле это не так», — приводит слова Боттаса издание GPblog.

Ранее стало известно, что Боттас не будет выступать в 2025 году, так как «Кик-Заубер» подписал контракт с бразильским гонщиком Габриэлом Бортолето.