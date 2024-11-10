Скончался легендарный американский гонщик NASCAR Бобби Эллисон

В возрасте 86 лет скончался легендарный американский гонщик и член Зала славы NASCAR Бобби Эллисон.

«С глубокой печалью семья Бобби Эллисона сообщает о его кончине в возрасте 86 лет. Он мирно скончался дома 9 ноября 2024 года в окружении семьи. В последние несколько лет его здоровье ухудшалось, но он продолжал увлекаться своим любимым видом спорта. Бобби был лучшим пилотом для фанатов. Ему очень нравилось проводить время со своими поклонниками, и он останавливался, чтобы раздать автографы и поговорить с ними, куда бы он ни пошёл. Вместо цветов семья просит вас рассмотреть возможность пожертвования церкви или Международному обществу по сохранению Зала славы автоспорта», — приводит слова семьи Эллисона издание Motorsport.

Фото: Robert Alexander/Getty Images

На счету Эллисона чемпионский титул в 1983-м и 85 побед в NASCAR. Свою юбилейную, 85-ю победу он одержал всего несколько недель назад, когда руководство NASCAR наконец положило конец 53-летнему спору и присудило ему победу. 23 октября Эллисону была вручена мемориальная доска, признавшая его победителем гонки 1971 года на «Боумен-Грей Стэдиум». Это решение дало Бобби единоличное владение четвёртым местом в списке побед за всю историю.

Эллисон — один из 10 гонщиков, выигравших карьерный «Большой шлем» NASCAR, который включает в себя самые знаковые гонки Кубковой серии, в том числе легендарную «Дайтону-500», победу на которой Бобби завоёвывал трижды.

Эллисон завершил карьеру в 1988 году после аварии в Поконо, в которой он чуть не погиб. Первоначально он был объявлен мёртвым по прибытии в местную больницу, но позже был реанимирован.