«Маси отобрал восьмой титул у лучшего гонщика мира». Вольф — о Гран-при Абу-Даби — 2021

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф вновь вспомнил события Гран-при Абу-Даби в 2021 году и спорное решение гоночного директора Майкла Маси о рестарте за круг до конца, благодаря чему Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завоевал своё первое чемпионство.

«Я чувствовал злость, не депрессию или грусть, а просто злость из-за того, что этот человек [Майкл Маси] смог отобрать восьмой титул чемпиона у лучшего гонщика мира из-за неправильного решения. Но вы должны поместить это в контекст: во всём мире есть диктаторы и политики, которые причиняют столько боли, что это ни в коем случае нельзя сравнивать с потерей Льюисом восьмого титула.

Гнев в тот момент по отношению к одному человеку… даже Льюис научился очень сильно управлять своими эмоциями и через несколько дней оказался в нормальном состоянии. Но это до сих пор остаётся с нами из-за несправедливости, произошедшей в этот конкретный день», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.