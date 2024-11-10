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Зрители оштрафовали Ферстаппена за нецензурную лексику во время благотворительной гонки

Зрители оштрафовали Ферстаппена за нецензурную лексику во время благотворительной гонки
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10 ноября 27-летний нидерландский гонщик Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен принял участие в благотворительном заезде в симрейсинге «Гонка за психическое здоровье». В отличие от обычной сим-гонки, фанаты и зрители могут «купить» штрафы для участников за пожертвования.

«Наказание «стоп-энд-гоу» для автомобиля №1 [Ферстаппена]», — пожертвовал деньги и написал пользователь под никнеймом «ФИА».

Позже гонщик «Ред Булл» получил ещё одно требование «стоп-энд-гоу», купленное тем же пользователем, с сообщением: «Макс, в трансляции ты использовал грубые и оскорбительные выражения, так что это ещё один штраф для машины №1. Общественные работы будут дальше, а пока мы смотрим».

Ранее один из организаторов благотворительной гонки рассказал, как Ферстаппен удивил своим появлением в прошлом году.

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