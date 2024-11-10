Вассёр — о Гран-при Бразилии: Леклер всегда первым обвиняет себя

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги неудачного для своего коллектива уикенда на Гран-при Бразилии, в ходе которого его подопечный Шарль Леклер занял шестое место, а Карлос Сайнс сошёл с гонки после очередной своей аварии.

«Бразилия не была для нас драматическим уикендом. Наш результат обусловлен некоторыми трудными решениями, которые можно было предвидеть, но это был просто трудный Гран-при. В начале мы были на шесть-семь десятых медленнее Норриса, но в итоге оказались на шесть-семь десятых быстрее. Это изначально не самая наша удачная трасса, а особенно в дождевую погоду. И всё зависело от настройки и шин, где у вас множество вариаций.

[Леклер сказал, что виноват в неправильной настройке болида] Шарль всегда первым винит себя в неудачах команды, но я не думаю, что он несёт какую-то ответственность за результат в Бразилии. И Карлос меня не беспокоит, он вернётся в Лас-Вегас очень сильным», — приводит слова Вассёра издание AS.