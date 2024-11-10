Вольф — о Маси: я пытался с ним говорить, чтобы не попасть в пагубные для нас ситуации

Руководитель немецкой команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал, как старался помогать бывшему гоночному директору Майклу Маси после его назначения на этот пост.

«Я действительно пытался поговорить с Майклом и направлять его на протяжении всего года. Пытался ему сказать: «Послушай, я уже давно здесь, слушай гонщиков, не будь упрямым в принятии решений». Попробовал это на благо нашего спорта и, очевидно, для нас как команды, чтобы не быть уязвимыми к ситуациям, которые могут быть абсолютно пагубными, поэтому в этом смысле то, что произошло в Абу-Даби, непростительно.

Вы могли бы сказать, что сочувствие должно помочь мне понять, что он чувствует, я понимаю его чувства и знаю, что это нехорошо, но он мог подумать о последствии своих решений весь год. И ведь были люди, не только я, пытающиеся поддержать его в поиске правильного направления. Иногда нужно просто признать, что кто-то просто занимается своим делом или принимает собственные решения, поэтому меня это больше не волнует.

Но я думаю об этом главным образом, потому что Льюис заслужил звание величайшего гонщика всех времён, завоевав восемь титулов чемпиона мира», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.