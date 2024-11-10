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Вассёр — о шансах «Феррари» на титул: несколько месяцев сосредоточены на проекте 2025 года

Вассёр — о шансах «Феррари» на титул: несколько месяцев сосредоточены на проекте 2025 года
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр оценил шансы итальянского коллектива на победу в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

«Мы уже несколько месяцев сосредоточены на проекте следующего года, и в нашем плане развития нет ничего нового для нынешней машины. У нас будет время ещё поговорить о Лас-Вегасе. В прошлом году мы там хорошо выступили, и с точки зрения асфальта и типа поворотов это больше похоже на наши типы трасс.

У нас один и тот же подход уже несколько месяцев: мы концентрируемся отдельно на каждом Гран При, и для меня это лучший подход. Нет необходимости делать какие-то расчёты», — приводит слова Вассёра издание AS.

После 21 этапа «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 557 очков. У «Макларена», идущего на первой позиции, 593 балла. У «Ред Булл» — 544.

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