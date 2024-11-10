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Макс Ферстаппен может повторить достижение легендарного бразильского гонщика

Макс Ферстаппен может повторить достижение легендарного бразильского гонщика
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27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в случае победы в сезоне-2024 повторит достижение легендарного трёхкратного обладателя титула — бразильского пилота Нельсона Пике, который является отцом возлюбленной Макса Келли Пике.

Если Ферстаппен завоюет свой четвёртый титул, а команда «Ред Булл» не сможет одержать победу в Кубке конструкторов, то это будет 12-й случай в истории, когда победу в чемпионате одержал пилот команды, проигравшей в командном зачёте. Для Макса это станет вторым случаем в карьере (первый в 2021 году, когда он выиграл первое чемпионство, а «Мерседес» взял Кубок конструкторов).

Таким образом, Макс станет вторым чемпионом мира, которому удавалось неоднократно побеждать в чемпионате в составе проигравшей команды. Первым таким пилотом был Нельсон Пике, чьи победы в 1981 и 1983 году в составе «Брэбэма» были при триумфе «Уильямса» и «Феррари» в Кубке конструкторов.

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