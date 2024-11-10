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«Ферстаппен — величайший, Хэмилтон — слишком стар». Джереми Кларксон — о Гран-при Бразилии

«Ферстаппен — величайший, Хэмилтон — слишком стар». Джереми Кларксон — о Гран-при Бразилии
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64-летний английский популярный телеведущий и журналист, который известен по программам Top Gear и The Grand Tour, Джереми Кларксон подвёл итоги Гран-при Бразилии в Сан-Паулу и раскритиковал семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес».

«Во время Гран-при Бразилии в прошлые выходные мы узнали две важные вещи. Ну, три, если считать Лэнса Стролла, который разбил свою только что отремонтированную машину на прогревочном круге. А затем загнал болид в гравийную ловушку.

Прежде всего Макс Ферстаппен – один из величайших пилотов всех времён. Возможно, самый великий из тех, кого мы с вами видели лично. Во-вторых, Льюис Хэмилтон уже прошёл свой расцвет. Он ругал свою машину в квалификации, но его товарищ по команде Джордж Расселл был в первом ряду.

Конечно, возможно, раз Льюис переходит в «Феррари» в следующем году, то команда заправляет его топливный бак газировкой вместо бензина. Но это кажется маловероятным. Гораздо более вероятно, что он уже слишком стар», — приводит слова Кларксона издание PlanetF1.

Макс Ферстаппен одержал победу в дождевой гонке в Бразилии, стартовав с 17-й позиции (два места перед ним были пустыми из-за снятия с гонки Александера Албона из «Уильямса» и стартовавшего с пит-лейна Карлоса Сайнса из «Феррари»). Хэмилтон начинал гонку 14-м и финишировал на 10-й строчке, завоевав для команды одно очко.

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