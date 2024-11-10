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Видео: во время показательной гонки с Квятом болид под управлением ИИ попал в аварию

Видео: во время показательной гонки с Квятом болид под управлением ИИ попал в аварию
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30-летний российский автогонщик, выступавший в Формуле-1 и известный под прозвищем Торпеда, Даниил Квят 10 ноября одержал свою вторую победу на гоночной трассе над болидом под управлением искусственного интеллекта (ИИ).

Заезд проходил в Японии на легендарной трассе «Автодром Сузука» в рамках Гоночной лиги беспилотных автомобилей Абу-Даби (A2RL). В ходе прохождения дистанции болид искусственного интеллекта не справился с прохождением поворота и разбился о заграждение.

В апреле 2024 года Квят уже одерживал победу над искусственным интеллектом за рулём болида команды TUM, представляющей Технический университет Мюнхена, на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби.

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