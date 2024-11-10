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Катарские инвесторы готовы вложить в проект «Ауди» в Формуле-1 € 1 млрд

Катарские инвесторы готовы вложить в проект «Ауди» в Формуле-1 € 1 млрд
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Катарские инвесторы готовы вложить в проект «Ауди» в Формуле-1 € 1 млрд. О частичной продаже принадлежащей немецкой компании команды «Кик-Заубер» может быть объявлено в ближайшее время, вероятно, перед Гран-при Катара. Об этом сообщает издание Motorsport.

Ранее в «Ауди» и «Фольксвагене» опровергали все слухи о возможной продаже «Кик-Заубера», но в последнее время немецкий концерн переживает экономический кризис. В Германии говорят о закрытии заводов и потере до 30 000 рабочих мест. В такой ситуации капитал из Катара был бы кстати, поскольку помог бы продолжить развитие команды Формулы-1, не тратя деньги материнской компании. Сообщается, что катарцы готовы вложить в проект до € 1 млрд.

Катар ранее уже инвестировал в «Фольксваген», купив 17% акций группы. Катар является третьим по величине акционером «Фольксвагена» после «Порше» (53,3%) и региона Нижняя Саксония (20%). Катар также занимает 2 из 20 мест в наблюдательном совете «Фольксвагена».

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