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Хорнер настаивает, что Ферстаппен является одним из величайших пилотов Формулы-1

Хорнер настаивает, что Ферстаппен является одним из величайших пилотов Формулы-1
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер настаивает, что Макс Ферстаппен в случае завоевания четвёртого чемпионского титула должен будет считаться исключительной личностью в истории Формулы-1.

«Да, безусловно. Если он завоюет четвёртый титул, к которому он сделал большой шаг, то его придётся отнести к числу величайших спортсменов в этом виде спорта.

Я думаю, что он пилотирует на невероятном уровне, он постоянно это демонстрирует. С ним здорово работать, когда ты сажаешь его в машину, он отдаёт всего себя. И у него по-прежнему есть этот голод и страсть, это приятно видеть», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

После победы на трассе «Интерлагос» Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. На счету Макса 393 очка, у Норриса — 331. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 593 очка, у итальянской команды «Феррари» 557 очков, а у «Ред Булл» — 544.

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