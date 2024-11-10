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В «Мерседесе» назвали главную проблему, которую им нужно решить до следующего года

В «Мерседесе» назвали главную проблему, которую им нужно решить до следующего года
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин объяснил, что команда пытается решить свою главную и давнюю проблему в медленных поворотах, чтобы следующая машина W16 не страдала от неё.

«Где мы, как правило, слабы, так это в медленных поворотах, особенно в связках таких поворотов. У машины избыточная поворачиваемость, и это проблема, над которой нам нужно поработать. Мы не ожидали, что последний пакет обновлений улучшит это. Всё, чего мы ожидали, это просто поднять базовые характеристики машины. Из того что мы увидели, он сработал, как и ожидалось.

Однако нам нужно разобраться с некоторыми фундаментальными проблемами в этой машине, чтобы их не было в W16, и мы прямо сейчас заняты этим и надеемся внести зимой правильные изменения, чтобы не иметь этих недостатков в следующем году.

В оставшихся гонках для нас главное — понять проблему. Мы находимся в таком положении, когда не можем догнать тех, кто впереди нас. И очень маловероятно, что кто-то догонит нас. Наше внимание сместилось на решение нынешних проблем, чтобы они не перешли на следующий год», — приводит слова Шовлина Planet F1.

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