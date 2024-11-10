Берни Экклстоун рассказал, как отговорил Феттеля от возвращения в Формулу-1

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, как он отговорил четырёхкратного чемпиона Себастьяна Феттеля от планов по возвращению в Ф-1.

«Мне пришлось отговаривать его от планов по возвращению. Зачем четырёхкратному чемпиону мира делать это с собой?» — приводит слова Экклстоуна Planet F1 со ссылкой на швейцарское издание Blick.

Феттель является одним из самых титулованных гонщиков в истории Формулы-1: на его счету четыре чемпионских титула и 53 победы в Гран-при. Немец стал первым гонщиком в истории, который выиграл все свои четыре титула подряд. Вероятно, в ближайшее время этот результат повторит Макс Ферстаппен.

После «Ред Булл» Феттель выступал за «Феррари» и «Астон Мартин», прежде чем завершил свою карьеру в конце сезона 2022 года.