Берни Экклстоун рассказал, как помог Габриэлу Бортолето попасть в «Кик-Заубер»

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун и его супруга Фабиана оказали содействие Габриэлу Бортолето в подписании контракта с «Кик-Заубер»/«Ауди» на следующий год. Об этом сообщил авторитетный автоспортивный журналист, репортёр Blick Роже Бенуа. Он рассказал, что в минувшую среду Фабиана, вице-президент ФИА, представляющая в федерации страны Латинской Америки, получила сообщение со словами благодарности от отца бразильского гонщика.

«Он благодарит нас за то, что мы помогли Габриэлу попасть в «Ауди»/«Кик-Заубер». Мы там открыли для него кое-какие двери», – приводит Бенуа слова Фабианы.

«Для Бортолето сейчас важно найти квартиру поближе к базе в Хинвиле. В Формулу-1 приходит «Ауди», но в нынешней экономической ситуации они, вероятно, не слишком против, что инвесторы из Катара проявляют интерес к этому новому проекту и хотят в нём участвовать», — добавил Берни.

Ранее операционный и технический директор «Кик-Заубера»/«Ауди» Маттиа Бинотто рассказал, что Фернандо Алонсо, который, возможно, является одним из менеджеров молодого бразильца, сыграл околонулевую роль в переходе Бортолето в их команду.