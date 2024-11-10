Экклстоун рассказал, что Бриаторе очень хочет Колапинто и $20 млн не проблема

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе очень хочет заполучить во французскую команду Франко Колапинто и готов заплатить за него «Уильямсу» $ 20 млн. Об этом он рассказал своему давнему другу Берни Экклстоуну, который в свою очередь сообщил об этом гостившему у него на днях авторитетному автоспортивному журналисту, репортёру Blick Роже Бенуа.

«Бриаторе позвонил Берни и сообщил, что очень хочет Колапинто в 2025 году. Трансферная цена в $ 20 млн для «Уильямса» не является для него проблемой. Итальянец ранее в 1991 году пригласил Михаэля Шумахера в «Бенеттон» на следующую гонку после того, как тот дебютировал в Спа за «Джордан». Контракты существуют для того, чтобы их нарушать. И главному мыслителю «Альпин» придётся уволить Дуэна, который уже имеет с ними контракт", — написал Бенуа.

«В Формуле 1 всегда возможно всё. Пока деньги не окажутся в банке», — приводит Бенуа реплику Экклстоуна.