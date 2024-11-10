Ваулз признал, что «Уильямс» ждёт предложений по Колапинто

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз отреагировал на слухи об интересе некоторых команд к Франко Колапинто. У аргентинского гонщика есть контракт с британской командой, но он не сможет выступать за неё в следующем году, так как оба места заняты Алексом Албоном и Карлосом Сайнсом. В «Уильямсе» изучают варианты трансфера Колапинто в другую команду.

«Да, у нас с Колапинто довольно долгосрочный контракт. Когда мы подписали Франко, мы понимали, что он невероятно талантлив. И это типично, команды заключают с такими гонщиками достаточно длительные контракты.

Нам повезло, Франко проделал невероятную работу… Я думаю, весь мир видит, что он особенный гонщик, и некоторые действительно хотят поработать с ним.

Всё, что мы делаем сейчас, всё, что я могу сказать сейчас, это то, что мы изучаем варианты для него на будущее, и мы надеемся получить какие-то предложения, о которых сможем поговорить. Но сейчас их не так много», — приводит слова Ваулза Planet F1.