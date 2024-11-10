Штайнер предположил, что Стролл не хочет быть гонщиком Формулы-1

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Лэнс Стролл не хочет быть гонщиком Формулы-1, но стал им только потому, что его отец-миллиардер предоставил ему такую возможность.

«В Бразилии он понял, что сделал что-то глупое на прогревочном круге, а затем просто перестал контролировать свои действия. Думаю, он запаниковал. В ситуации, когда весь мир смотрит на тебя, тебя всегда критикуют, ты делаешь что-то глупое на прогревочном круге. Что делать дальше? Что-нибудь ещё более глупое. Это просто как взрыв мозга.

Кажется, он никогда не бывает счастлив, что бы ни случилось. Стал бы он чемпионом, если бы был счастлив? Я не знаю, потому что некоторые люди могут быть хорошими, даже когда они несчастны. Мы думаем, что он недоволен, но может быть, это просто маска.

Многие его критикуют: «Он такой плохой гонщик. Он там только потому, что у его папы есть команда».

Но скажем так: если бы у папы не было команды, не думаю, что Лэнс стал бы гонщиком Формулы-1, потому что он не хочет им быть», — сказал Штайнер в подкасте Red Flag.