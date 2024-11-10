«Чушь собачья». Лоусон раскритиковал исполнение британского гимна в честь «Макларена»

Пилот «РБ» Лиам Лоусон выразил недовольство тем, что в честь побед команды «Макларен» в Формуле-1 звучит британский гимн. Новозеландец Лоусон настаивает, что в таких случаях должен исполняться гимн его страны — в честь основателя команды Брюса Макларена.

«Для «Ред Булл» играет австрийский гимн, хотя команда базируется в Великобритании. «Макларен» базируется в Великобритании, но это якобы не новозеландская команда.

Это полная чушь, если честно. Это лишено смысла. Это новозеландская команда, её название по-прежнему «Макларен». Немыслимо. Особенно если вы из Новой Зеландии, потому что Брюс Макларен — настоящая легенда для нас», — сказал Лоусон в подкасте Red Flag.