Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» срочно ищет гонщика-новичка для практики в Абу-Даби — Motorsport Italia

«Феррари» срочно ищет гонщика-новичка для практики в Абу-Даби — Motorsport Italia
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская команда «Феррари» срочно ищет молодого гонщика, который мог бы поработать в их машине на первой практике Гран-при Абу-Даби. Таким гонщиком может стать Антонио Фуоко. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Все команды должны дважды за сезон выпустить на первую практику гонщика-новичка. В Мексике в их машине работал Оливер Берман. Но после участия на Гран-при Бразилии в составе «Хааса» Берман перестал считаться новичком, так как теперь у него больше двух гонок в Формуле-1.

В статье не упомянут нынешний резервист «Феррари» Роберт Шварцман. Вероятно, решение не задействовать его вызвано грядущим уходом пилота из «Феррари» в Indycar.

В сообщении итальянского Motorsport утверждается, что гонщик «Феррари» в WEC Антонио Фуоко может дебютировать в свободных заездах в Абу-Даби, хотя «Скудерия» пока не подтвердила эти планы.

Издание утверждает, что 28-летний Фуоко провёл день тестов во Фьорано, чтобы подготовиться к заезду в Абу-Даби за рулём машины 2022 года — F1-75.

Материалы по теме
Магнуссен целиком пропустит Гран-при Бразилии, Берман проведёт весь уикенд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android