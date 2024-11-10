«Феррари» срочно ищет гонщика-новичка для практики в Абу-Даби — Motorsport Italia

Итальянская команда «Феррари» срочно ищет молодого гонщика, который мог бы поработать в их машине на первой практике Гран-при Абу-Даби. Таким гонщиком может стать Антонио Фуоко. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Все команды должны дважды за сезон выпустить на первую практику гонщика-новичка. В Мексике в их машине работал Оливер Берман. Но после участия на Гран-при Бразилии в составе «Хааса» Берман перестал считаться новичком, так как теперь у него больше двух гонок в Формуле-1.

В статье не упомянут нынешний резервист «Феррари» Роберт Шварцман. Вероятно, решение не задействовать его вызвано грядущим уходом пилота из «Феррари» в Indycar.

В сообщении итальянского Motorsport утверждается, что гонщик «Феррари» в WEC Антонио Фуоко может дебютировать в свободных заездах в Абу-Даби, хотя «Скудерия» пока не подтвердила эти планы.

Издание утверждает, что 28-летний Фуоко провёл день тестов во Фьорано, чтобы подготовиться к заезду в Абу-Даби за рулём машины 2022 года — F1-75.