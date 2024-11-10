Штайнер вспомнил ужасную аварию Грожана в Бахрейне

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился воспоминаниями о страшной аварии Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна 2020 года, когда его машина на огромной скорости влетела в отбойник и загорелась. Грожан не сразу выбрался из болида, но в итоге всё закончилось хорошо.

«Самое главное, что нам повезло. Кто-то заботился о нас. Это были самые короткие — и одновременно самые длинные — 30 секунд в моей жизни. Мы понимали, что если он не выйдет из кокпита сейчас, то не выйдет вообще…

Я долгое время в автоспорте, и, когда вы видите этот огненный шар, вы понимаете, что он не выживет, если не выберется наружу. Единственный способ выжить — выпрыгнуть из машины. Пока мы пытались взять ситуацию под контроль, он выскочил. И всё кончено, у нас всё хорошо. Главное, что он жив. А с остальным разберёмся.

Теперь я не испытываю негатива, вспоминая это, потому что всё закончилось хорошо. Подумайте о положительных моментах. Безопасность этих гоночных машин… Без «гало» у него не было бы шанса выбраться. Ему повезло, но Формула-1 поспособствовала этой удаче, проявив строгость. После того как что-то случается, они вводят новые меры, чтобы сделать спорт безопаснее. После той аварии в машину были внесены изменения, чтобы этого не повторилось.

С машиной всё было в порядке. Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Мы не могли это смоделировать. Я отдаю должное Жану Тодту, президенту ФИА, который протолкнул систему «гало», потому что многие были против неё. Люди принимают решения, которые предотвращают такие вещи», — приводит слова Штайнера Crash.