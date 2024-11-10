Серхио Перес признал, что его карьера близка к завершению

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес ранее неоднократно заявлял, что продолжит выступать за австрийскую команду в 2025 году, но он признал, что его карьера близка к завершению.

«Я немного старше Макса, так что я уже на закате своей карьеры. Мне 34 года. Мои дети — самое главное для меня, и они достигают важного возраста. С 24 гонками в календаре и полной самоотдачей, которую мы должны сохранять, это не может долго продолжаться.

Я знаю, что конец [карьеры] приближается. Я просто хочу наслаждаться ей и хорошо проводить время. В будущем я бы очень хотел поработать с молодёжью, особенно с соотечественниками. Мы видим большой рост популярности Формулы-1, для нас очень важно присутствие своего гонщика в пелотоне. Надеюсь, мы сможем привлечь в этот вид спорта ещё одного мексиканца. Моя страна проявляет большой интерес к Формуле-1, поэтому я хотел бы, чтобы это продолжалось», — приводит слова Переса GP Blog.