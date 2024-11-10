Вольф рассказал о сожалениях по поводу Ферстаппена после аварии в Сильверстоуне-2021

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф выразил сожаление по поводу своей реакции на серьёзную аварию Макса Ферстаппена на первом круге Гран-при Великобритании 2021 года. Ферстаппен и Льюис Хэмилтон столкнулись в повороте «Стоу» во время борьбы за лидерство, после чего нидерландец вылетел с трассы и врезался в отбойник. В момент удара перегрузка составила ошеломляющие 51G, а Хэмилтон получил 10 секунд стоп&гоу, но одержал победу, а Ферстаппен был доставлен в больницу.

«Эти парни боролись, и не только на том первом круге, они боролись весь сезон, и я думаю, что в тот момент они оба решили не уступать в том повороте. И всё закончилось тем, что, к счастью, Макс не пострадал. Я уже говорил, что мог бы тогда отреагировать лучше, но тогда я услышал от одного из инженеров «Ред Булл», что с ним всё в порядке. Это было типа: Макс в порядке, мы выиграли гонку, а он не набрал очков.

Нам была важна борьба за титул. Иногда я чувствовал, что борьба была не совсем чистой, и, оглядываясь назад, я должен был просто позвонить Йосу и спросить: «С ним всё в порядке?»

Йос, конечно, высказал бы мне, что он думает об этой ситуации, но это нормально. Но я должен был как отец, позвонить отцу гонщика и просто спросить [всё ли с ним в порядке], но я этого не сделал», — приводит слова Вольфа RacingNews365.