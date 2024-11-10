Кевин Магнуссен предложил ФИА решение по усовершенствованию правил гонок

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказал мнение о том, как Международной автомобильной федерации (ФИА) следует усовершенствовать правила гонок Формулы-1. Таким образом датчанин отреагировал на спорные моменты борьбы между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом на Гран-при США и Гран-при Мексики.

«Сейчас всё довольно запутанно. Я думаю, ФИА понимает это и ищет возможность внести изменения. Они видят, что сейчас всё не очень хорошо. В правилах слишком много лазеек. Им нужно немного переосмыслить это, вернуться к основам.

В борьбе слишком легко просто держаться на внешней траектории, а затем попытаться вывести переднее крыло вперёд на апексе. Затем попытаться сделать так, чтобы это выглядело, будто вас выдавили. Всё это как будто не по-настоящему. Вы пытаетесь заставить это выглядеть определённым образом, а не просто пытаетесь обогнать.

Если вы не вырветесь достаточно далеко вперёд, машина внутри будет по инерции выталкивать вас наружу. В то же время, если вы вырветесь достаточно далеко на торможении и войдёте на апекс, соперник не сможет выдавить вас наружу. Он повредит своё переднее крыло и всё такое. Так что в гонках есть естественная динамика, которая, я думаю, должна учитываться в таком случае. В то время как сейчас нам приходится руководствоваться всеми этими различными правилами, и я считаю, что это просто разочаровывает.

Могут помочь гравий или какой-то естественный сдерживающий фактор, расположенный снаружи трассы. Я думаю, они должны просто положиться на гонщиков. Оставьте несколько правил, например, движение на торможении и реагирование на движение машины позади. Но главная проблема — это конфигурация трасс», — приводит слова Магнуссена GP Blog.