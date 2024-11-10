Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кевин Магнуссен предложил ФИА решение по усовершенствованию правил гонок

Кевин Магнуссен предложил ФИА решение по усовершенствованию правил гонок
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказал мнение о том, как Международной автомобильной федерации (ФИА) следует усовершенствовать правила гонок Формулы-1. Таким образом датчанин отреагировал на спорные моменты борьбы между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом на Гран-при США и Гран-при Мексики.

«Сейчас всё довольно запутанно. Я думаю, ФИА понимает это и ищет возможность внести изменения. Они видят, что сейчас всё не очень хорошо. В правилах слишком много лазеек. Им нужно немного переосмыслить это, вернуться к основам.

В борьбе слишком легко просто держаться на внешней траектории, а затем попытаться вывести переднее крыло вперёд на апексе. Затем попытаться сделать так, чтобы это выглядело, будто вас выдавили. Всё это как будто не по-настоящему. Вы пытаетесь заставить это выглядеть определённым образом, а не просто пытаетесь обогнать.

Если вы не вырветесь достаточно далеко вперёд, машина внутри будет по инерции выталкивать вас наружу. В то же время, если вы вырветесь достаточно далеко на торможении и войдёте на апекс, соперник не сможет выдавить вас наружу. Он повредит своё переднее крыло и всё такое. Так что в гонках есть естественная динамика, которая, я думаю, должна учитываться в таком случае. В то время как сейчас нам приходится руководствоваться всеми этими различными правилами, и я считаю, что это просто разочаровывает.

Могут помочь гравий или какой-то естественный сдерживающий фактор, расположенный снаружи трассы. Я думаю, они должны просто положиться на гонщиков. Оставьте несколько правил, например, движение на торможении и реагирование на движение машины позади. Но главная проблема — это конфигурация трасс», — приводит слова Магнуссена GP Blog.

Материалы по теме
«Это взбесило многих людей, а ФИА плачет». Магнуссен поддержал жёсткий пилотаж Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android