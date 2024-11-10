Роб Смедли — о будущем соперничестве Леклера с Хэмилтоном: это как Масса против Шумахера

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли высказался о будущем соперничестве Шарля Леклера с Льюисом Хэмилтоном, когда они будут напарниками по «Скудерии».

«Льюис начинает немного сбавлять обороты, и когда произойдёт надлом, мы не знаем. Это определённо не произойдёт в ближайшие год или два, потому что если посмотреть, насколько он силён психологически, насколько он мотивирован, в какой физической форме находится этот парень, то в ближайшее время этого не будет.

Но разве это не беспроигрышная ситуация для «Феррари»? К ним приходит семикратный чемпион мира, он будет мотивировать Леклера, потому что Шарль находится в ситуации, когда он почти… Я не хочу сейчас называть его молодым учеником, но он почувствует совсем другую динамику и совсем другие отношения по сравнению с тем, что он чувствовал с Карлосом Сайнсом, когда они были двумя ровесниками, оба находились на одинаковых этапах своей карьеры и обоим нужно было победить друг друга.

У Шарля тут есть слабое место, верно? Он соревнуется с семикратным чемпионом мира. Это совершенно другая ситуация, но это как Фелипе Масса в 2006 году против Михаэля Шумахера. Он был учеником, и ничего страшного, что Михаэль опережал его. Но к концу года он уже обыгрывал Михаэля в квалификациях — не в гонках, но в некоторых благодаря обстоятельствам иногда обыгрывал.

Думаю, с Шарлем похожая ситуация. Если Шарль не уйдёт, это просто беспроигрышная ситуация, не так ли? У вас есть семикратный чемпион, и есть парень, который может у него поучиться и в конечном итоге сам станет настоящим матёрым гонщиком. К этому моменту Льюис уже будет готов уйти на пенсию, и у вас будет полностью сформировавшийся чемпион, машина для побед», — приводит слова Смедли Planet F1.