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Хуан Пабло Монтойя раскритиковал Лоусона за жёсткую борьбу с Пересом

Хуан Пабло Монтойя раскритиковал Лоусона за жёсткую борьбу с Пересом
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49-летний колумбийский семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя раскритиковал пилота «РБ» Лиама Лоусона за агрессивную борьбу с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом в последних двух гонках. По мнению колумбийца, это потенциально могло стоить австрийской команде важных очков в борьбе за Кубок конструкторов.

«Я не знаю, в какую игру играет Лиам. Я понимаю, что он хочет показать, что он лучше Чеко, но единственное, что делает Лиам, — это отбирает очки у «Ред Булл», — сказал Монтойя в эфире радиостанции W Radio Columbia.

После 21 этапа сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 544 очка. У идущей на втором месте «Феррари» — 557, а у «Макларена» — 593.

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