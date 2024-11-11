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Гасли поделился воспоминаниями о детской дружбе с Оконом

Гасли поделился воспоминаниями о детской дружбе с Оконом
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Пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли в последние годы практически враждовали между собой. Но после двойного подиума на Гран-при Бразилии Пьер с теплотой отозвался о своём напарнике, который покинет «Альпин» в конце этого года.

«У нас с Эстебаном очень личные отношения. Но мы через многое прошли. Все эти времена, когда, например, зимой, когда на улице было -5 °C, мы были единственными, кто появлялся на картинговой трассе, мы выезжали в дождь, в снег, на сликах, в 9, 10, 11 лет. И мы действительно получали опыт в этих условиях. И я могу сказать, что вся эта практика действительно имела значение.

Иногда у нас были непростые моменты, но было невероятно проехать последний прогревочный круг. В моей памяти всплыло много воспоминаний, когда мы были молодыми и гонялись по мокрой дороге на картах, даже по снегу на сликах, мы гонялись вместе и оба жаждали подиума или победы. Прекрасная история из детства. И да, эта история наверняка навсегда останется в моей памяти», — приводит слова Гасли GP Blog.

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