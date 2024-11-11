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Автомобиль безопасности попал в аварию в финале NASCAR Cup Series. Гонку пришлось прервать

Финальную гонку сезона NASCAR Cup Series пришлось прервать после аварии автомобиля безопасности на рестарте. Пейс-кар должен был уйти с трассы перед возобновлением заезда в начале второй стадии, однако водитель автомобиля безопасности слишком резко свернул в сторону пит-лейна, из-за чего машину занесло и бросило в пит-уолл.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

В результате столкновения были повреждены бочки, стоявшие у бетонной стены для смягчения возможного удара. Дирекция гонки прервала заезд на 10 минут, чтобы восстановить заграждения.

На момент написания заметки заезд продолжается. Первое место занимает Кристофер Белл, а среди претендентов на чемпионство лидирует действующий обладатель титула Райан Блейни.