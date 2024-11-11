Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джоуи Логано стал трёхкратным чемпионом NASCAR Cup Series

Джоуи Логано стал трёхкратным чемпионом NASCAR Cup Series
Логано выиграл NASCAR Cup Series Championship Race
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот команды «Пенске» Джоуи Логано выиграл финальную гонку сезона NASCAR Cup Series и в третий раз в карьере завоевал чемпионский титул. Кроме того, для «Пенске» это уже третья победа в чемпионате подряд — такого в NASCAR Cup Series не случалось 14 лет, с тех пор как Джимми Джонсон вместе с «Хендрик» выигрывал титул пять лет подряд. В общей сложности это чемпионство стало для «Пенске» пятым в NASCAR Cup Series.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Финальная гонка сезона проходила на овале «Финикс Рейсвей». На протяжении всей дистанции трое финалистов — Джоуи Логано, его партнёр по «Пенске» Райан Блейни и Уильям Байрон из «Хендрика» — держались в группе лидеров, тогда как Тайлер Реддик не мог прорваться вперёд и почти всю гонку провёл ближе к концу топ-10.

Логано вырвался в лидеры на рестарте за 50 с небольшим кругов до финиша. На свежих шинах Джоуи уверенно отрывался от пелотона, однако по мере износа резины он постепенно терял темп, тогда как Райан Блейни держался в концовке намного увереннее. На последних кругах Блейни, чемпион NASCAR Cup Series 2023 года, догонял партнёра по команде, но так и не смог выйти на дистанцию атаки и в итоге остался вторым.

Борьба Логано и Блейни на финише гонки

Борьба Логано и Блейни на финише гонки

Фото: James Gilbert/Getty Images

Третье место занял Уильям Байрон, опередивший Кайла Ларсона и Кристофера Белла, тогда как Тайлер Реддик финишировал на шестой позиции.

Отметим, что в начале заезда в аварию попал автомобиль безопасности, из-за чего заезд был прерван для восстановления заграждений пит-уолла.

NASCAR Cup Series Championship Race, «Финикс» (топ-10):
1. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 312 кругов.
2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0,3 сек.
3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5,1.
4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +7,1.
5. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +9,7.
6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +11,0.
7. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +11,3.
8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +11,8.
9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +15,5.
10. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») +21,5.

Следующий сезон NASCAR Cup Series стартует в феврале 2025 года.

Материалы по теме
Видео
В гонке NASCAR Cup Series произошла авария с участием 28 машин
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android