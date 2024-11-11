Джоуи Логано стал трёхкратным чемпионом NASCAR Cup Series

Пилот команды «Пенске» Джоуи Логано выиграл финальную гонку сезона NASCAR Cup Series и в третий раз в карьере завоевал чемпионский титул. Кроме того, для «Пенске» это уже третья победа в чемпионате подряд — такого в NASCAR Cup Series не случалось 14 лет, с тех пор как Джимми Джонсон вместе с «Хендрик» выигрывал титул пять лет подряд. В общей сложности это чемпионство стало для «Пенске» пятым в NASCAR Cup Series.

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Финальная гонка сезона проходила на овале «Финикс Рейсвей». На протяжении всей дистанции трое финалистов — Джоуи Логано, его партнёр по «Пенске» Райан Блейни и Уильям Байрон из «Хендрика» — держались в группе лидеров, тогда как Тайлер Реддик не мог прорваться вперёд и почти всю гонку провёл ближе к концу топ-10.

Логано вырвался в лидеры на рестарте за 50 с небольшим кругов до финиша. На свежих шинах Джоуи уверенно отрывался от пелотона, однако по мере износа резины он постепенно терял темп, тогда как Райан Блейни держался в концовке намного увереннее. На последних кругах Блейни, чемпион NASCAR Cup Series 2023 года, догонял партнёра по команде, но так и не смог выйти на дистанцию атаки и в итоге остался вторым.

Борьба Логано и Блейни на финише гонки Фото: James Gilbert/Getty Images

Третье место занял Уильям Байрон, опередивший Кайла Ларсона и Кристофера Белла, тогда как Тайлер Реддик финишировал на шестой позиции.

Отметим, что в начале заезда в аварию попал автомобиль безопасности, из-за чего заезд был прерван для восстановления заграждений пит-уолла.

NASCAR Cup Series Championship Race, «Финикс» (топ-10):

1. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 312 кругов.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0,3 сек.

3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5,1.

4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +7,1.

5. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +9,7.

6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +11,0.

7. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +11,3.

8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +11,8.

9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +15,5.

10. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») +21,5.

Следующий сезон NASCAR Cup Series стартует в феврале 2025 года.