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Глок: Ферстаппен поставил восклицательный знак, чемпионский поезд ушёл от «Макларена»

Глок: Ферстаппен поставил восклицательный знак, чемпионский поезд ушёл от «Макларена»
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Бывший немецкий пилот Формулы-1 Тимо Глок выразил уверенность, что нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен станет чемпионом в этом сезоне. К этому Глок пришёл после победы Ферстаппена на Гран-при Бразилии.

«Да, очевидно, победой в Бразилии Макс поставил восклицательный знак. Он увеличил отрыв, и теперь всем ясно, что чемпионский поезд ушёл от «Макларена», — приводит слова Глока Crash.net со ссылкой на Sky Sport Germany.

В настоящий момент в активе Ферстаппена 393 очка. Макс занимает первое место в общем зачёте пилотов. На счету Ландо Норриса из «Макларена», занимающего вторую позицию, 331 балл.

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