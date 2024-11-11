Эксперт: если Колапинто окажется рядом с Ферстаппеном, это может его уничтожить

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок считает, что пилот «Уильямса» аргентинец Франко Колапинто не готов к переходу в «Ред Булл».

«Он, очевидно, очень быстр и очень талантлив. Думаю, все готовы признать, включая и «Уильямс», что не предполагали, как он хорош, учитывая его заслуги в младших «Формулах». Возможно, он подходит для машины Ф-1, но я считаю, что будет ошибкой посадить его в «Ред Булл». Ещё слишком рано. Если бы речь пошла о том, чтобы перевести его в «РБ», это был бы разумный выбор. Если его посадят рядом с Максом, это может его уничтожить», — сказал Чандхок в подкасте Sky F1.