Окон показал селфи с Гасли и Ферстаппеном в Бразилии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился фотографией с напарником по команде Пьером Гасли и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Снимок был сделан после Гран-при Бразилии.

«Неделю назад», — подписал фото Эстебан.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии, а Окон и Гасли показали второй и третий результат соответственно. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Лас-Вегаса, состоится с 22 по 24 ноября.

Ранее Гасли с теплотой отозвался о своём напарнике, который покинет «Альпин» в конце этого года.

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