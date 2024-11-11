Окон показал селфи с Гасли и Ферстаппеном в Бразилии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился фотографией с напарником по команде Пьером Гасли и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Снимок был сделан после Гран-при Бразилии.
«Неделю назад», — подписал фото Эстебан.
Фото: Из личного архива Эстебана Окона
Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии, а Окон и Гасли показали второй и третий результат соответственно. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Лас-Вегаса, состоится с 22 по 24 ноября.
Ранее Гасли с теплотой отозвался о своём напарнике, который покинет «Альпин» в конце этого года.
Главные спортивные новости дня: