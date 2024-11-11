Серхио Перес останется в «Ред Булл» в 2025 году, названа причина — Marca

Мексиканский гонщик Серхио Перес не покинет «Ред Булл» по окончании этого сезона, несмотря на слухи, и будет выступать в австрийской команде в следующем году. Об этом информирует издание Marca. По сведениям источника, у Переса, помимо старых, появился ещё ряд спонсоров, что в итоге позволит ему сохранить место в «Ред Булл».

Сообщается, что «Ред Булл» уже дал ему добро на начало производства одежды и мерчандайзинговой продукции. Имя новых спонсоров пока не называется, но отмечается, что в следующем году размер поддержки достигнет $ 30 млн.

Ранее ряд изданий сообщал, что место Переса в «Ред Булл» может занять новозеландец Лиам Лоусон.

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